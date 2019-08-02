Производители шин на Алтае в 2019 году увеличат объем производства на 9% - до 17 млрд руб.

БАРНАУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Алтайские предприятия "Нортек" и "ЯШЗ-Авиа", которые являются лидерами по производству шин в РФ, по итогам 2019 год рассчитывают увеличить объемы выпуска продукции на 9% - до 17 млрд руб., сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Производство шин - одна из основных отраслей в обрабатывающем производстве Алтайского края. По итогам 2018 года общий объем производства по химической отрасли составил около 39 млрд рублей. Из 11,3 тыс., занятых в отрасли, 2,7 тыс. работают на предприятиях по выпуску шин.

"Объем отгруженной продукции по двум предприятиям в 2018 году составил 15 млрд 636,7 млн рублей - 114,8% к уровню 2017 года. Прогноз за 2019 год - более 17 млрд рублей - 109% к 2018 году", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС управляющий директор "Нортек" Игорь Канаков, по его предприятию объем производства в 2019 г. ожидается на уровне 13 млрд руб. - прирост составит порядка 1 млрд рублей.

Оба предприятия расположены на площадке бывшего Алтайского шинного комбината в Барнауле, который начал работу с 1960-х годов XX века. Это одни из крупнейших компаний в шинной отрасли РФ: доля "Нортек" в общероссийском производстве шин в четырех группах (грузовые, легкогрузовые, сельхозшины и индустриальные) по итогам 2018 года составила 22,8%, увеличившись в 1,9 раза к 2012 году. "ЯШЗ-Авиа" - единственный завод в России, который обеспечивает нужды Минобороны, МЧС, других госструктур, российских авиакомпаний и корпораций-производителей авиационной техники.