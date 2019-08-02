Военные вертолетом доставили продукты в отрезанный паводком поселок Иркутской области

ТАСС, 2 августа. Военные доставили на вертолете гуманитарную помощь в поселок Октябрьский-2 в Иркутской области, который был отрезан из-за паводка. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"Военнослужащие Центрального военного округа совместно с сотрудниками МЧС и Росгвардии доставили в поселок Октябрьский-2 Иркутской области, который оказался отрезанным в результате паводка, гуманитарную помощь. В населенном пункте проживают 350 семей, он расположен в 40 км от города Тулуна. Гуманитарный груз, в который вошла питьевая вода, крупы, консервы, хлеб, испеченный на военном хлебозаводе, привезли в село вертолетом Ми-8. Всего жителям раздали 2,5 тонны гуманитарного груза", - говорится в сообщении.