{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Военные вертолетом доставили продукты в отрезанный паводком поселок Иркутской области

В гуманитарную помощь вошла питьевая вода, а также крупы, консервы и хлеб

ТАСС, 2 августа. Военные доставили на вертолете гуманитарную помощь в поселок Октябрьский-2 в Иркутской области, который был отрезан из-за паводка. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"Военнослужащие Центрального военного округа совместно с сотрудниками МЧС и Росгвардии доставили в поселок Октябрьский-2 Иркутской области, который оказался отрезанным в результате паводка, гуманитарную помощь. В населенном пункте проживают 350 семей, он расположен в 40 км от города Тулуна. Гуманитарный груз, в который вошла питьевая вода, крупы, консервы, хлеб, испеченный на военном хлебозаводе, привезли в село вертолетом Ми-8. Всего жителям раздали 2,5 тонны гуманитарного груза", - говорится в сообщении.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Лесные пожары в России
Авиация Минобороны потушила в Сибири за два дня пожары на площади 113 тыс. гектаров
В тушении принимали участие самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8
Читать полностью