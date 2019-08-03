Населенные пункты Иркутской области от пожаров вышли защищать более 4 тыс. добровольцев

ТАСС, 3 августа. Более 4 тыс. добровольцев помогают обеспечивать защиту от пожаров населенных пунктов в Иркутской области, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Добровольные пожарные - 4 тыс. 45 человек с ранцевыми огнетушителями - выходят в лесные массивы чтобы не подпустить огонь близко к населенным пунктам. Работа осложняется труднодоступной местностью. Добровольные пожарные команды и дружины в полном составе ежедневно выходят на ликвидацию ближайших очагов, на вооружении у них 554 единицы техники, чтобы добраться до кромки пожара и заправить водой ранцевые огнетушители", - сообщил в ведомстве.

Добровольцы с помощью тяжелой техники проводят опашку населенных пунктов чтобы не подпустить к ним огонь.

В настоящее время в регионе действуют 135 лесных пожаров на площади 724 тыс. га. - по сравнению с прошлыми сутками площадь очагов увеличилась на 4,7 тыс. га. К тушению пожаров привлечена авиация МЧС России - два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и два вертолета Ми-8 и Ми-26 производят сброс воды над лесными пожарами. В тушении участвуют 864 специалистов и 169 единиц техники.

По данным ГУ МЧС по региону, угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, однако люди страдают от задымления, пожары распространяются на значительные территории.