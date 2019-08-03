Почти 180 населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока все еще задымлены от лесных пожаров

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Задымление от лесных пожаров сохраняется в 177 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 177 населенных пунктах наблюдается задымление. За прошедшие сутки от МЧС РФ привлекалось к тушению 12 воздушных судов, которые осуществили более 128 сливов и сбросили 993 т воды", - сказали в ведомстве.

По последним данным, задымлены 618 населенных пунктов. Ведется мониторинг предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе.

Общая группировка сил и средств на тушения лесных пожаров составляет 10 тыс. человек, 2,8 тыс. единиц техники и 70 воздушных судов. МЧС наращивает свою группировку спасателями из других регионов.