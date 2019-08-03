В Сибири и на Дальнем Востоке остаются подтопленными 76 населенных пунктов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подтопления отмечаются в 76 населенных пунктах на территории четырех регионов России, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС. Таким образом, по сравнению с четвергом количество подтопленных поселений сократилось на 13.

"В настоящее время на территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области остаются подтопленными 45 населенных пунктов, 337 жилых домов, 1258 приусадебных участков, два социально значимых объекта и 54 участка автодорог. В 31 населенном пункте Иркутской области остаются подтопленными 1359 домов, 2169 приусадебных участков, три социально значимых объекта, 10 участков автомобильных дорог", - сказали в пресс-службе.

В освободившихся от воды поселениях проводятся аварийно-восстановительные работы, из подвалов откачивают воду.

К ликвидации последствий паводкапривлечены более 3 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.