Лесной пожар в заповеднике "Тунгусский" Красноярского края ликвидировали

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Лесной пожар в заповеднике "Тунгусский" Красноярского края был ликвидировали силами ФБУ "Авиалесоохрана" 2 августа. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минприроды.

"Силами авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана" вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на территории заповедника возник из-за сухой грозы.

По поручению руководства Минприроды России и решению оперативного штаба Рослесхоза на тушение пожара были направлены 80 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана".

"Распространение огня в заповеднике было остановлено на площади 1,57 тыс. га в конце июля. Еще несколько дней ушло на дотушивание всех очагов внутри контура локализованного пожара, чтобы не допустить его возобновление. 2 августа команды ФБУ "Авиалесоохрана" потушили все очаги пожара, и это стало финальной точкой в его ликвидации", - добавили в министерстве.