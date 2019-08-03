Предполагаемого виновника ДТП на плотине ГЭС в Иркутской области заключили под стражу

ТАСС, 3 августа. Предполагаемый виновник аварии, которая унесла жизни двух женщин на плотине ГЭС в Иркутской области, заключен под стражу. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло 1 августа в четверг. По предварительным данным 57-летний водитель автобуса "Дзонг Тонг", двигавшийся из Октябрьского района в Свердловский, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с KIA Soul. Погибли 31-летняя водитель иномарки и 26-летняя пассажирка автобуса. За медицинской помощью обращались восемь человек, трое были госпитализированы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Сегодня по ходатайству следствия Октябрьским районным судом Иркутска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 октября текущего года", - сообщает ведомство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.