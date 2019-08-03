Новосибирские спасатели помогут в тушении лесных пожаров в Иркутской области

ТАСС, 3 августа. Спасатели из Новосибирской области будут задействованы в тушении лесных пожаров на территории Иркутской области, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Новосибирской области на самолете МЧС России Ил-76 выдвинулась в Братск Иркутской области для помощи своим коллегам в борьбе с лесными пожарами. В состав группировки вошли 85 человек из специализированной пожарно-спасательной части и первого отряда ФПС по Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Иркутской области в тушении лесных пожаров задействованы 864 специалиста и 169 единиц техники. Также тушить пожар помогают более 4 тыс. добровольцев.

В настоящее время в регионе действует 135 лесных пожаров на площади 724 тыс. га. - по сравнению с прошлыми сутками площадь очагов увеличилась на 4,7 тыс. га. Ранее Минобороны отправило на тушение пожаров в Сибири десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов Ми-8.