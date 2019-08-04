В зоне паводка под Иркутском провели профилактику инфекции и иммунизацию жителей

ТАСС, 4 августа. Все необходимые меры для предотвращения осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации в районе паводка в Иркутской области были проведены специалистами Роспотребнадзора, говорится в опубликованном в воскресенье на сайте сообщении ведомства.

"В паводковой зоне ЧС Иркутской области Роспотребнадзором организован полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что уже завершены фагирование (применение препаратов бактериофагов для профилактики инфекций во время ЧС) и иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления. Роспотребнадзор продолжает работы по дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей и объектов эпидемиологического риска (предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций), частных домовладений на территориях, где ликвидированы подтопления. Помимо этого, ведутся разъяснительные работы с населением по профилактике инфекционных болезней.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в полной мере решены вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости. Ведется работа по недопущению распространения инфекционной заболеваемости в пунктах временного и длительного размещения, с этой целью проводятся ежедневные обследования с отбором проб воды, пищевых продуктов и готовых блюд. "Всего исследовано 472 пробы пищевых продуктов и готовых блюд, 428 проб воды, 4388 смывов, 234 пробы дезинфекционных средств. В рамках контроля за качеством питьевой воды, воды поверхностных и подземных источников, привозной воды в лабораториях Роспотребнадзора всего исследовано 4550 проб", - добавили в ведомстве.

По словам Роспотребнадзора, в районе паводка работают четыре мобильные бригады ведомства, сформированные из специалистов управления Роспотребнадзора по Иркутской области и "Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области".

Паводок в области начался в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.