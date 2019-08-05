В Нижнеудинске проверили 99% подтопленных помещений на возможность эксплуатации

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Подрядчики обследовали 99% поврежденных от паводка жилых помещений в иркутском Нижнеудинске, где, как ранее заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, до сих пор не начали предоставлять людям новое жилье. Об этом в понедельник ТАСС сообщил мэр города Александр Путов.

"99% помещений обследовано, в сроки, установленные президентом, укладываемся. Остались дома, где жителей не можем найти, возможно, они уехали. Всего [необходимо было обследовать] 2 тыс. 529 помещений. Акты [по итогам обследования] пока вручены не всем собственникам, их обрабатывают подрядчики, надо сметы составить, дефектные ведомости, смета должна с экспертизой состыковаться. Поэтому на обработку минимум три дня уходит", - сказал Путов.

Он уточнил, что инструментальное обследование домов, которые были подтоплены, проводят три подрядчика.

Путов не смог уточнить, какое развитие получило его обращение в прокуратуру по поводу того, что предыдущий подрядчик "Байкалсвязьэнергострой", с которым пришлось расторгнуть контракт в середине июня, некачественно выполнял работу. По словам Путова, к работе были привлечены не специалисты, а местные жители, которые по факту не обследовали дома. "Прокуратура самостоятельно работает", - сказал мэр.

В ходе визита в Нижнеуидинск в начале августа вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко раскритиковал работу региональных властей по предоставлению нового жилья пострадавшим от паводка. Он сообщил, что в Нижнеудинске еще ни одни человек не получил новое жилье. По его словам, большинство домов, которые были подтоплены, обследованы, но собственникам выдано всего 10% актов о признании строений пригодными или непригодными для проживания. Это документы, на основании которых принимаются решения о капитальном ремонте помещений или переселении жильцов.

Нижнеудинск расположен в 500 км от Иркутска на берегу реки Уда, которая из-за продолжительных дождей в конце июня вышла из берегов и подтопила город. В городе проживают около 34 тыс. человек. Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.