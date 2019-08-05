Маршруты общественного транспорта в зону возможного поражения в Ачинске отменят

АЧИНСК /Красноярский край/, 5 августа. /ТАСС/. Маршруты общественного транспорта в городе Ачинск Красноярского края, рядом с которым в понедельник произошли взрывы боеприпасов на территории военной части, будут отменены во вторник в части города, попадающей в зону возможного поражения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Завтра в зону риска автобусы и трамваи ходить не будут, по крайней мере до 15:00. Военные обещают к этому времени дать точную информацию, дать точный прогноз ситуации", - сказала собеседница агентства.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло девяти человек - четверо из них военные, еще пятеро - гражданские лица. Источник в экстренных службах сообщил об одном погибшем военнослужащем в результате ЧП, однако эту информацию опроверг источник в Минобороны.