Иркутский губернатор потребовал ускорить восстановление водозаборов в зоне паводка

ТАСС, 6 августа. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил максимально ускорить восстановление водозаборных сооружений в Нижнеудинске и Тулуне, которые пострадали от паводков. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства региона.

"Сроки поставки [оборудования для водозаборов] необходимо сократить максимально", - процитировали в сообщении Левченко.

Как отметили в пресс-службе, в Нижнеудинске необходимо смонтировать новое оборудование для насосных станций. В настоящее время оно заказано, с поставщиками идут переговоры об ускорении сроков поставки.

В Тулуне, за исключением микрорайона Стекольный, где идет ремонт канализационной насосной станции, начата подача воды. "В настоящее время ресурсоснабжающая организация получила все необходимые материалы для подачи питьевой воды в сети водоснабжения. В микрорайоне Стекольный в связи с ремонтом холодное водоснабжение пока отключено. После окончания ремонта сети микрорайона будут подвергнуты дезинфекции", - говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.