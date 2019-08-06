Власти Ачинска Красноярского края организовали доставку жителей из ПВР по домам

ТАСС, 6 августа. Власти Ачинска Красноярского края, вблизи которого происходили взрывы на складе боеприпасов, начали осуществлять доставку жителей из пунктов временного размещения до мест их проживания. Работа эвакуационных пунктов в Ачинске завершена, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Работа ачинских эвакуационных пунктов завершена. В связи с отменой режима ЧС на территории города по поручению мэра Ачинска Илая Ахметова сегодня вечером была организована доставка жителей из пунктов временного размещения (ПВР) до места проживания", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из населенных пунктов Ачинского района, которые находятся в радиусе 20 км от места взрывов, были эвакуированы более 16 тыс. человек. Они разместились в пунктах временного пребывания и у родственников. Как сообщили в МЧС, для граждан, которые были эвакуированы в Красноярск, в среду с железнодорожного вокзала будет направлена электричка до Ачинска.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. Число пострадавших при ЧП, по данным медиков, достигло 13 человек. По последним данным, один человек погиб.