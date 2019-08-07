В Красноярске при падении башенного крана погиб рабочий

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Башенный кран упал в Красноярске, один человек погиб, сообщило управление СК по Красноярскому краю.

"По неустановленной на данный момент причине произошло обрушение стрелы и кабины башенного крана, в результате чего смертельные травмы получил 38-летний крановщик", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инцидент произошел на производственной базе в Ленинском районе Красноярска около 11:00 (07:00 мск).

Сейчас на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.