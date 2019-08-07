Отшельница Агафья Лыкова заявила, что отметит юбилей только в следующем году

ТАСС, 7 августа. Отшельница Агафья Лыкова, живущая в глухой тайге на территории заповедника в Республике Хакасия, принимая поздравления с 75-летним юбилеем, который, согласно открытым источникам, отмечает в этом году, рассказала, что сведения об этом некорректны. 75 лет ей исполняется только в следующем году, сказала Агафья корреспонденту ТАСС, посетившему ее таежную заимку во время этнографической экспедиции по Енисейской Сибири "iKumena", организованной телеканалом МИР при участии ТАСС.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.

"Мне 74, а не 75", - сказала отшельница корреспонденту ТАСС, который передал ей письмо с поздравлениями от рязанских старообрадцев. Она добавила, что сведения, которыми пользовались желающие ее поздравить, некорректны, и юбилей она отмечает только в следующем году.

В этом году многие старообрядческие общины и другие организации, которые общаются с Агафьей Лыковой и помогают ей, поздравляли ее с юбилеем и заявляли, что планируют передать на таежную заимку подарки.

К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет) и Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Агафья живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники, чтобы управляться с хозяйством.

По данным открытых источников, Агафья Лыкова родилась в 1944 году, и в этом году ей исполняется 75 лет. Сведения основаны на сохранившемся в архивах органов власти Таштыпского района Хакасии документе, в котором годом рождения значится 1944 год. При этом о точной дате рождения Лыковой ведутся споры.