Урну с прахом ветерана, найденную в реке на Алтае, похоронили с воинскими почестями

БАРНАУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны, которую нашли отдыхающие в реке Чумыш в Алтайском крае, захоронили в среду на кладбище Заринска с воинскими почестями. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия", представители которого подключилось к решению этого вопроса.

Ранее сообщалось, что урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына выловили отдыхающие в реке Чумыш в середине июля. Урна была повреждена, но прах в ней остался. Выяснилось, что ветеран проживал в Заринске Алтайского края. Родственники ветерана, найденные в Новосибирске, не смогли внятно объяснить, как урна попала в реку, они отказались принимать участие в захоронении, и им занялась инициативная группа.