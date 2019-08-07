Урну с прахом ветерана, найденную в реке на Алтае, похоронили с воинскими почестями

БАРНАУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны, которую нашли отдыхающие в реке Чумыш в Алтайском крае, захоронили в среду на кладбище Заринска с воинскими почестями. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия", представители которого подключилось к решению этого вопроса.
Ранее сообщалось, что урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына выловили отдыхающие в реке Чумыш в середине июля. Урна была повреждена, но прах в ней остался. Выяснилось, что ветеран проживал в Заринске Алтайского края. Родственники ветерана, найденные в Новосибирске, не смогли внятно объяснить, как урна попала в реку, они отказались принимать участие в захоронении, и им занялась инициативная группа.
"Сегодня прах Евгения Доильницына перезахоронен с воинскими почестями на Аллее славы на кладбище в Заринске, на его родине. Ему отсалютовали выстрелами, возложили венки", - сказал собеседник агентства.
Евгений Федорович Доильницын родился 23 января 1918 года. Он участвовал в боях на Юго-Западном, Воронежском, Брянском фронтах, в боях за освобождение Киева, был участником Курской битвы, воевал на Первом Украинском фронте, участвовал в форсировании Десны, Днепра, в декабре 1943 года получил тяжелое ранение, весной 1945 года был направлен на Дальний Восток, в сентябре 1946 года был уволен в запас в звании лейтенанта. Он был награжден Орденом Отечественной войны первой степени, Красной Звездой, медалями "За оборону Киева", "За победу над Германией", "За победу над Японией", "Ветеран труда", знаком "Отличный артиллерист". После войны он руководил термобригадой на заводе, был научным сотрудником химико-металлургического института Западносибирского филиала Академии наук СССР, имел звание кандидата технических наук. Умер 10 ноября 2018 года.