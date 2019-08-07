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Внедорожник сбил женщину и двух девочек в центре Томска

Они доставлены в больницу

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Женщина и две девочки в среду днем попали под колеса машины на пешеходном переходе в центре Томска, они доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

"Около 12:35 (8:35 мск) на проспекте Кирова,12 автомобилем Chevrolet Tahoe совершен наезд на трех пешеходов, которые, по предварительной информации, переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Пострадавшие женщина и две девочки доставлены в больницу, их осматривают медики.

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