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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Источник: погибшего при пожаре на арсенале в Красноярском крае похоронят 9 августа

По данным собеседника ТАСС, в результате ЧП погиб житель Ачинска, работник подрядной организации Минобороны РФ

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Похороны погибшего при взрывах боеприпасов и пожаре на арсенале в Ачинском районе Красноярского края состоятся 9 августа. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах региона.

"При разминировании территории арсенала найдено тело мужчины. Им оказался житель Ачинска, работник подрядной организации Минобороны РФ. Сегодня матери передали тело, в пятницу будут хоронить", - сказал собеседник агентства.

Возгорание и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тыс. человек. Шестого августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома, за исключением тех, кто проживает в ближайшей к месту взрыва деревне Каменка.

Сейчас в районе арсенала работают саперы, которые осматривают территорию. Число пострадавших при ЧП, по данным медиков, достигло 13 человек, один человек погиб.

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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