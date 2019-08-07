Источник: погибшего при пожаре на арсенале в Красноярском крае похоронят 9 августа

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Похороны погибшего при взрывах боеприпасов и пожаре на арсенале в Ачинском районе Красноярского края состоятся 9 августа. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах региона.

"При разминировании территории арсенала найдено тело мужчины. Им оказался житель Ачинска, работник подрядной организации Минобороны РФ. Сегодня матери передали тело, в пятницу будут хоронить", - сказал собеседник агентства.

Возгорание и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тыс. человек. Шестого августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома, за исключением тех, кто проживает в ближайшей к месту взрыва деревне Каменка.

Сейчас в районе арсенала работают саперы, которые осматривают территорию. Число пострадавших при ЧП, по данным медиков, достигло 13 человек, один человек погиб.