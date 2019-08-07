Новосибирские физики исследовали зависимость свойств наножидкостей от их состава

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Новосибирские ученые, проведя исследование характеристик 60 наножидкостей, пришли к выводу, что уменьшение размера наночастиц в наножидкости ведет к изменению состава в сторону особой жидкости - неньютоновской, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Группа исследователей из Сибирского федерального университета, Института теплофизики им С. С. Кутателадзе СО РАН и Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета проанализировала характеристики 60 наножидкостей (жидкость, содержащая наночастицы) и установила, что с уменьшением размера наночастиц увеличивается вероятность того, что жидкость станет неньютоновской", - пишет издание.

Ученые исследовали растворы наночастиц в жидком растворителе. В частности, использовалась вода, этиленгликоль и машинные масла, в качестве добавок выступали оксиды, металлы и наноалмазы. У некоторых жидкостей даже имел место одинаковый размер частиц, но характеристики жидкости при одинаковой концентрации частиц отличались.

"При добавлении наноалмазов в этиленгликоль мы получали обычную ньютоновскую жидкость, а в воду - неньютоновскую. Хотя можно было ожидать противоположного, поскольку у этиленгликоля высокая вязкость. Объяснить причины такого необычного поведения еще только предстоит: нужно проводить серию тонких экспериментов, делать структурный, рентгенографический анализ", - передает издание слова главного научного сотрудника Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Валерия Рудяка.

Неньютоновская жидкость - жидкость, состоящая из крупных молекул, образующих сложные пространственные структуры. Например, это вода с добавлением крахмала. Жидкость характеризуется тем, что при резком и сильном давлении на нее - она имеет твердую фактуру, а при плавном прикосновении - мягкую и неплотную. По раствору такой жидкости человек может легко пробежать, если остановится - начнет тонуть.

Управляемые наножидкости применяются в медицине, нефтедобыче, косметической и парфюмерной промышленности.