СК проводит проверку по факту гибели туристки под камнепадом в Республике Алтай

ТАСС, 7 августа. Туристическая группа из Екатеринбурга попала под камнепад в Республике Алтай, одна туристка погибла. СУ СК по региону проводит доследственную проверку по этому факту, сообщается в среду в пресс-релизе ведомства.

"В Усть-Канский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о гибели туристки от телесных повреждений в результате камнепада, произошедшего в Усть-Коксинском районе. По данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В ходе первоначальной проверки установлено, что группа туристов из Екатеринбурга в составе восьми человек 2 августа приехала в Усть-Коксинский район для похода и осмотра достопримечательностей. Предварительно, все члены группы прошли регистрацию в МЧС по Республике Алтай. 6 августа днем при спуске туристов с горы в районе озера Дяраш-Кел в 50 км от села Кучерла, несмотря на сухую и безветренную погоду, произошел камнепад. Пострадала туристка, которая была эвакуирована вертолетом спасателей, однако до госпитализации в больницу от полученных телесных повреждений скончалась.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.