Саперы начали очистку от взрывоопасных предметов окрестностей склада под Ачинском

АЧИНСК /Красноярский край/, 8 августа. /ТАСС/. Саперы приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории, которая прилегает к складу боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где в понедельник произошел пожар. Об этом в четверг сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Инженерные подразделения в четверг приступили к очистке окрестностей поселка Каменка Ачинского района и территории, прилегающей к складу", - сказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 7 августа приступили к очистке поселка Каменка. В Красноярский край были переброшены специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. К работам по очистке привлечены в общей сложности более 100 военнослужащих.

Возгорание и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Число пострадавших при ЧП составило 13 человек, один человек погиб.