В кузбасском городе Мыски избрали нового мэра

Внеочередная сессия совета депутатов Мысков по избранию нового мэра состоялась после резонансного увольнения предыдущего градоначальника. Бывший глава муниципалитета Дмитрий Иванов, возглавлявший администрацию Мысков с 2013 года, ушел в отставку в июне после ЧП на одном из угольных предприятий города - разрезе "Кийзасский".

КЕМЕРОВО, 8 августа. /ТАСС/. Парламентарии Совета народных депутатов Мысковского городского округа в Кузбассе на внеочередной сессии единогласно приняли решение об избрании главой муниципалитета Евгения Тимофеева, который до настоящего момента занимал должность председателя депутатского корпуса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации Мысков.

"Открытым голосованием депутаты единогласно избрали главой Мысковского городского округа Евгения Тимофеева, <…> [который] с 2003 года являлся депутатом Мысковского городского Совета народных депутатов, с 2013 года и до последнего времени - председателем Совета народных депутатов Мысковского городского круга", - говорится в сообщении.

В муниципалитете журналистам пояснили, что Тимофеев официально еще не вступил в должность. Согласно уставу города, это произойдет только после принятия присяги. Церемония должна состояться до конца августа.

10 июня горная масса с отвала разреза "Кийзасский" сошла в реку Большой Кийзас, в результате чего было перекрыто около 800 метров в русле реки. Во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи.