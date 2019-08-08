Площадь пожаров в Сибири увеличилась за сутки более чем на 40 тыс. га

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири, по данным федеральной Авиалесоохраны, увеличилась на 42,8 тыс. га и превысила 1,58 млн га, сообщается на сайте ведомства.

На 8 августа в Иркутской области действует 74 пожара площадью 113 526 га в зоне тушения пожаров и 58 пожаров на площади 552 731 га в зоне космического мониторинга. В Красноярском крае зарегистрировано 94 пожара на площади 59 355 га, которые находятся зоне тушения, и 42 пожара площадью 856 718 га в зоне мониторинга. Также идут работы по тушению одного лесного пожара в Алтайском крае площадью 3 га, двух пожаров площадью 7 га в Томской области и четырех пожаров площадью 2 323 га на особо охраняемых природных территориях в Иркутской области - "Заповедное Прибайкалье" и Витимский заповедник, говорится в сообщении.

По данным ведомства, 7 августа общая площадь лесных пожаров в Сибири составляла 1,54 млн га.

В тушении пожаров задействованы силы шести субъектов Сибирского федерального округа (СФО). Наземная группировка насчитывает 505 человек и 29 единиц техники, пожары тушат четыре самолета Бе-200, три вертолета Ми-8, вертолет Ми-26 и самолет Ил-76. Режим ЧС действует на всей территории Иркутской области и Красноярского края.