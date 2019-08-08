Все эвакуированные из-за взрыва на военном складе в Ачинском районе жители покинули ПВР

АЧИНСК /Красноярский край/, 8 августа. /ТАСС/. Все остававшиеся в пунктах временного размещения (ПВР) жители, эвакуированные после взрыва на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, покинули их. В связи с этим ПВР прекратили работу, сообщил в четверг на брифинге руководитель регионального ГУ МЧС Игорь Лисин.

"На утро [8 августа] в пунктах временного размещения оставались 26 человек. Сейчас они уже все покинули [ПВР], и пункты временного размещения закрыты", - сказал Лисин.

Возгорание и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, были эвакуированы более 16 тыс. человек.

Пожар был полностью ликвидирован 6 августа. Жители стали возвращаться в свои дома, за исключением тех, которые проживают в ближайшей к месту взрыва деревне Каменка. Число пострадавших при ЧП, по данным медиков, достигло 13 человек. По последним данным, один человек погиб.