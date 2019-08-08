Пострадавшим от взрыва под Ачинском выделят по 10 тыс. руб. на первоначальные нужды

АЧИНСК /Красноярский край/, 8 августа. /ТАСС/. Жители Ачинска и Ачинского района Красноярского края, чье имущество повреждено в результате взрыва на складе боеприпасов, получат по 10 тыс. рублей на первоначальные нужды. Сумма дальнейших выплат будет зависеть от степени нанесенного ущерба, сообщил на брифинге в четверг руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.

"На первоначальные нужды будет выделено каждому по 10 тыс. рублей. Дальнейшие выплаты будут зависеть от нанесенного ущерба", - сказал Лисин.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. Число пострадавших при ЧП, по данным медиков, достигло 13. По последним данным, один человек погиб.