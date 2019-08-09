Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 963 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла на утро пятницы 963 тыс. га, сообщается в сводке Лесопожарного центра региона. Сутками ранее в крае были зафиксированы пожары на площади 916 тыс. га.

"По оперативной информации на 11:00 (07:00 мск) 9 августа 2019 года на территории края действует лесных пожаров - 118, на общей площади - 963 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сводке.

Основные пожары зарегистрированы в зоне контроля (труднодоступные места, где тушения проводятся по решению краевой комиссии по ЧС), где горит 940 тыс. га. Пожары действуют в Эвенкии, Богучанском, Кежемском, Нижне-Ингашском, Абанском, Северо-Енисейском, Дзержинском районах.

Жители Эвенкии помогают в борьбе с пожарами. Как рассказала ТАСС глава поселка Суринда - центра домашнего оленеводства в районе, Татьяна Савватеева, оленеводческая бригада "Дулькума" на протяжении июля-августа борется с огнем на своих территориях. В поселке существует добровольная пожарная дружина, в пятницу вездеход и 15 человек из Суринды должны выдвинуться на юг от населенного пункта для организации тушения замеченного там возгорания. Савватеева отметила, что для людей угрозы нет. При этом в нескольких случаях огонь уничтожил изгороди на оленьих пастбищах.

Ранее пожар фиксировался вблизи эвенкийского поселка Стрелка-Чуня, где живут около 200 человек. В министерстве лесного хозяйства края пояснили ТАСС, что угрозы для населенного пункта от огня нет. "Очаги, которые горят, догорают. Пожар уперся в речку с севера и активного горения нет", - рассказал специалист министерства.

О пожарах в регионе

С огнем в лесах региона борются более 1,3 тыс. человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС, а также более 100 единиц техники. Также задействованы самолеты и вертолеты Лесопожарного центра, Минобороны и МЧС РФ.

Лесные пожары в регионе достигли пика на прошлой неделе, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. В минувший четверг к тушению горящей тайги приступила авиагруппировка Минобороны из 10 самолетов Ил-76.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.