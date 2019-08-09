Стрелок из России выиграл автомобиль в огневом этапе конкурса "Военное ралли" АрМИ-2019

ТАСС, 9 августа. Российский военнослужащий одержал победу в огневом этапе проходящего в Туве международного конкурса "Военное ралли" V Армейских международных игр - 2019 (АрМИ) и выиграл автомобиль "Нива", сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Стрелок специального бронеавтомобиля "Тигр" младший сержант Евгений Никулин определен лучшим стрелком третьего этапа международного конкурса. Он поразил все цели за 1 минуту 58 секунд", - говорится в сообщении пресс-службы. За победу в этапе сержант получит автомобиль "Нива", уточняется в сообщении.

В "огневом" этапе состязались экипажи из Белоруссии, Китая, России, Сербии и Узбекистана, им нужно было поразить цели из пулемета Калашникова, установленного на автомобиле. Участникам конкурса "Военное ралли - 2019" осталось преодолеть последний этап - "Командная гонка". Награждение победителей состоится 10 августа на центральной площади Арата в Кызыле.

Конкурс "Военное ралли" направлен на повышение мастерства экипажей в управлении военной автомобильной техникой. В конкурсе принимают участие команды из Белоруссии, Китая, России, Сербии и Узбекистана. "Военное ралли" состоит из четырех этапов: "Индивидуальная гонка", "Гонка с преследованием", "Огневой этап", "Командная гонка".

Пятые Армейские международные игры проходят в четыре этапа с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором учебно-боевых состязаний военнослужащих РФ и ряда иностранных государств является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.