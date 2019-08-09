На Алтае возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты

БАРНАУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия по производству кормовых добавок ООО "Био Технологии" в течение более чем двух месяцев из-за корыстной заинтересованности руководителя было возбуждено в Республике Алтай, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ в регионе.

"В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Био Технологии". Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по версии следствия, с апреля по июль 2019 года руководство ООО "Био Технологии" не выплачивало заработную плату сотрудникам. Сумма задолженности составила около 3 миллионов рублей.

Расследование дела продолжается, устанавливается подлинное финансово-хозяйственное состояние предприятия, проводятся допросы потерпевших и руководства организации.