В Новосибирске открылось самое большое за Уралом колесо обозрения

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Новое колесо обозрения высотой 70 метров запущено в Новосибирске на Михайловской набережной, аттракцион стал одним из самых больших в России. Его уникальность состоит в том, что в основании колеса расположен развлекательный центр, где скоро откроется галерея и кафе, здание построено по периметру опор, сообщил в пятницу журналистам соучредитель, директор ООО "Круг" Роман Казак.

"Мы сами проектировали колесо, нам удалось оптимизировать его, аналогичные колеса в мире весят глубоко за 350 тонн, наше весит 280 [тонн]. Это не говорит о его меньшей надежности, поскольку решение кроется в толщине стенки, в оптимизации <…> узлов. В общем, оно смотрится таким, как мне кажется, легким и ажурным за счет определенных инженерных решений", - сказал он.

Казак подчеркнул уникальность нового колеса обозрения. "Как колесо на доме - мы первые в России, в Новосибирске, в Европе. В Гонконге два есть [таких колеса], колесо стоит на развязном фундаменте со зданием. <…> Оно медное, оно покрыто 135 кг порошковой меди. <...> Оно на солнышке под определенными углами очень хорошими цветами переливается", - пояснил он.

Высота аттракциона составляет почти 70 метров в наивысшей точке, диаметр - около 60 метров, на нем установлено 30 шестиместных кабинок. По словам Казака, это колесо является третьим по высоте в России. Стоимость проекта составила более 200 млн рублей.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что в перспективе в кабинках колеса будут установлены аудиогиды, которые познакомят посетителей аттракциона с историей Новосибирска.

"Мы понимаем, что для города - это очень большая туристическая привлекательность. Мы хотим, чтобы это колесо стало знаковым местом, обязательным для посещения. Мы планируем, что, когда человек едет на колесе обозрения, чтобы он слушал еще историю города Новосибирска, наши экскурсоводы запишут такую аудиоэкскурсию по Новосибирску", - добавила Терешкова.