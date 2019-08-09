На выборы мэра Братска зарегистрированы семь кандидатов

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Участие в выборах мэра города Братска - промышленного центра Иркутской области - примут семь кандидатов, сообщила в пятницу ТАСС председатель территориальной избирательной комиссии Елена Московских. Среди зарегистрированных претендентов - действующий мэр Сергей Серебренников и известный российский бобслеист, уроженец Братска Александр Зубков.

"Было [выдвинуто] 14 кандидатов в мэры города Братска, из них восемь было зарегистрировано, регистрация одного отменена по решению суда. То есть на сегодня у нас семь зарегистрированных кандидатов", - сказала Московских.

Она сообщила, что участвовать в выборах будут, в частности, действующий мэр Сергей Серебренников и призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, бобслеист Александр Зубков. Согласно информации, размещенной на сайте избирательной комиссии Иркутской области, Серебренников баллотируется в порядке самовыдвижения, несмотря на то, что состоит в партии "Единая Россия". Лидер иркутских единороссов Сергей Сокол ранее сообщал, что партия решила не выдвигать кандидата на пост мэра Братска.

Зубков идет от "Справедливой России". КПРФ выдвинула депутата Законодательного собрания Иркутской области Светлану Петрук, она также зарегистрирована в качестве кандидата. Кроме того, за пост мэра будут бороться кандидат от партии "Гражданская платформа" Евгений Земцов, представитель ЛДПР Александр Шапошников, самовыдвиженцы Елена Романова и Елена Суровишина. По суду отменена регистрация полного тезки действующего мэра. Этого кандидата, который живет в Бурятии, на пост мэра Братска выдвигала партия "Патриоты России".

По решению избирательной комиссии отказано в регистрации шести кандидатам, все они самовыдвиженцы, в том числе это бывший мэр Братска Александр Серов, который возглавлял город с 2010 по 2011 год, до момента задержании по подозрению в получении взятки. В 2014 году он был осужден.

Выборы мэра Братска - города с населением более 235 тыс. человек - пройдут 8 сентября, в единый день голосования.