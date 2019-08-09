Режим ЧС введут в 15 районах Алтая, если ущерб от засухи превысит 485 млн рублей

КОНТОШИНО /Алтайский край/, 9 августа. /ТАСС/. Власти Алтайского края введут режим ЧС регионального характера, если ущерб от засухи аграриям в 15 районах края превысит 485 млн рублей. На сегодня в некоторых хозяйствах степной зоны урожай пшеницы из-за отсутствия дождей упал в 10 раз по сравнению с прошлым годом - до 3-4 центнеров с гектара, сообщил в пятницу журналистам вице-губернатор Александр Лукьянов на юбилейном собрании Союза фермеров края, посвященном 30-летию фермерского движения.

"Есть по 15 районам в степной части края поручение губернатора - отработать, посмотреть (возможность введения режима ЧС). Взять хозяйство Гросса, который в прошлом году получал более 30 центнеров с гектара - я думаю, в этом году на некоторых полях будет 3-4 центнера с гектара, в 10 раз меньше. Сейчас районы отрабатывают, смотрят, какая складывается картина, нужно будет подсчитать все, а потом принимать решение. Надо подсчитать убыток - если он составит не менее 485 (по 15 районам), тогда это регионального значения ЧС", - рассказал Лукьянов.

Он пояснил, что при наличии таких потерь край будет заявлять о них в федеральный Минсельхоз и отрабатывать с ним хотя бы частичную компенсацию потерь сельхозпроизводителей. На следующей неделе в крае проведут селекторное совещание с главами проблемных районов.

Ситуация в хозяйствах края

Аграрии проблемных районов также подтверждают осложнение ситуации - по словам инженера ООО "КФХ "Партнер" Никиты Кожанова, хозяйство, где он работает, расположено в Михайловском районе на территории Кулундинской степи. В этом году там прогнозируют урожай лишь 10 центнеров с гектара.

"На момент образования колоса у нас почти месяц не было осадков, была жара. Технология, которую мы используем, - минимальная обработка почвы и посевов <...> как-то помогла спасти ситуацию, полностью потери урожая не будет, но сокращение все равно будет. Запасы (зерна) с прошлого года были хорошие, но они, как правило, нивелируются к моменту посевной", - пояснил Кожанов.

По его словам, в подобной ситуации хозяйства подстраховываются диверсификацией культур и подбором сортов, которые лучше переносят степной климат. Кроме того, в хозяйстве восстанавливают систему орошения, разрушенную в 90-е годы XX века - на сегодня там орошают 160 га посевов и планируют ввести орошение еще 100 га. При сложной аграрной ситуации в степной зоне на границе с Казахстаном, ситуация в противоположной стороне края сложилась гораздо лучше - как рассказал журналистам глава КФХ из Косихинского района Анатолий Иванов, он сделал пробный намолот с 250 гектаров, и урожайность там уже 55-56 центнеров с гектара. Руководитель агропредприятия отмечает другие проблемы: при большом урожае его негде хранить, есть сложности с логистикой, и пока перекупщики и переработчики дают цену лишь 8 рублей за кг пшеницы третьего класса.

"Цена в пределах 12 рублей была бы нормальной, реальной. Мы не знаем, куда реализовывать продукцию - это одна из главных проблем, вокруг Косихинского района нет нормальных элеваторов. Надо излишки зерна вывозить из края, <...> прежде чем отправить за границу, нужен элеватор, который имеет сертификаты и лицензии для отправки за рубеж - у нас таких элеваторов поблизости нет, <...> я в том году на одной логистике тысяч рублей на тонне потерял. Надо строить современные элеваторы, привлекать в эту зону нормальных инвесторов, которые могут работать за границей", - пояснил руководитель КФХ.

По словам губернатора Виктора Томенко, власти планируют продолжить оказывать в этом году поддержку аграриям. Он отметил, что новые формы поддержки будут реализовываться, в том числе, через национальные проекты. Уже в этом году проводятся мероприятия, связанные с запуском и поддержкой агростартапов, потребкооперативы в рамках нацпроекта уже получают поддержку в этом году. Также власти края занимаются вопросами экспорта - вопросы о развитии этого направления прорабатываются на федеральном уровне.

Посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составила 5,3 млн га (выше показателей прошлого года на 130 тыс. га). Регион обладает самой большой пашней в России - более 6,5 млн на. Средняя урожайность зерновых в аграрном сезоне 2018 года - около 16 центнеров с га, всего собрано 5,3 млн тонн урожая.