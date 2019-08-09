В Красноярском крае похоронили пожарного, погибшего при взрыве на военном складе

АЧИНСК /Красноярский край/, 9 августа. /ТАСС/. Пожарного Андрея Марачкова, погибшего при взрыве на складе воинской части в Ачинском районе (Красноярский край), похоронили в пятницу в Ачинске. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

"Он похоронен на "Новом кладбище" города Ачинска", - сказал собеседник агентства. У Марачкова осталась жена и трое детей, двое из которых - несовершеннолетние.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, семье Марачкова будет оказана помощь. "Со стороны города семье погибшего будет оказана материальная помощь, им предложен оздоровительный отдых в санатории "Тесь" (Минусинский район Красноярского края). В дальнейшем администрация Ачинска будет помогать семье", - сказал представитель мэрии.

Возгорание и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, эвакуированы более 16 тыс. человек. Пожар был полностью ликвидирован 6 августа, жители стали возвращаться в свои дома. Число пострадавших при ЧП, по данным медиков, достигло 13. По последним данным, погиб один человек.