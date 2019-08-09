Мэра Тулуна зарегистрировали в качестве кандидата на пост главы города

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в мэры иркутского города Тулуна, пострадавшего этим летом от сильных паводков, действующего главу города Юрия Карих. Об этом сообщается в документах, размещенных на сайте избиркома Иркутской области.

"Карих Юрий Владимирович, <…> глава муниципального образования "город Тулун", <…> зарегистрирован", - говорится в документах.

Карих, который руководит городом с 2010 года, баллотируется в порядке самовыдвижения. Он представил в избирком необходимые для регистрации 172 подписи избирателей в свою поддержку.

Как следует из документов, всего на пост мэра Тулуна выдвигались десять человек, зарегистрированы шесть. Кроме Карих, самовыдвиженцами идут еще три человека - это депутат городской думы Алексей Колпаков и работники коммерческих структур Светлана Васильева и Екатерина Горбунова. Также зарегистрированы кандидат от ЛДПР - предприниматель Вадим Красных и представитель КПРФ - консультант из аппарата губернатора и правительства Иркутской области Александр Кутковой.

Выборы мэра Тулуна состоятся в единый день голосования 8 сентября.

В Тулуне проживают около 42 тыс. человек. В конце июня в городе произошло сильное наводнение, река Ия вышла из берегов, уровень воды достигал почти 14 м, что в два раза выше критической отметки, было подтоплено более 3 тыс. жилых домов. В конце июля во время второй волны паводка уровень воды в реке поднимался до 11,25 м. В настоящее время в городе продолжаются восстановительные работы.