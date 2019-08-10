Старейший город Восточной Сибири отметил 400-летие уличными спектаклями и выставками

ЕНИСЕЙСК /Красноярский край/, 10 августа. /ТАСС/. Енисейск, старейший город Красноярского края и Восточной Сибири, отметил в субботу 400-летие со дня основания. Мероприятия прошли в историческом центре, ставшем на это время пешеходной зоной, где у старинных купеческих домов развернулось действо уличных спектаклей, а в самих особняках прошли различные выставки. О том как праздновали юбилей Енисейска, прозванного "отцом сибирских городов" в материале корреспондента ТАСС.

Дыхание истории

Праздник начался с самого утра - тысячи граждан вышли на крестный ход, после чего митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил освящение Богоявленского кафедрального собора и возглавил первую за многие годы литургию в стенах возрожденного храма. Этот памятник культуры, построен зодчими XVIII века, но в первой половине ХХ века был частично разрушен, в нем долгое время размещалась кочегарка. Восстановление храма велось в рамках подготовки празднования юбилея города. На его восстановление было выделено более 70 млн рублей.

Послания с поздравлениями в честь 400-летия города направили президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент в своей телеграмме отметил, что история старинного и самобытного города неразрывно связана с освоением русскими землепроходцами огромных территорий и природных богатств Восточной Сибири и Дальнего Востока. Отсюда, с берегов Енисея, прокладывали маршруты своих экспедиций великие путешественники-исследователи Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Витус Беринг.

"Сам Енисейск получил широкую известность как центр промышленности, торговли и ремесел. И, конечно, благодаря своим архитектурным памятникам он по праву считается подлинной жемчужиной русского зодчества", - говорится в телеграмме главы государства.

"Сегодня Енисейск - уникальный город-памятник, город-музей, где буквально каждая улица и едва ли не каждый дом - живая история. И сегодня он переживает второе рождение. За несколько лет кропотливой работы новый облик получили бесценные памятники архитектуры, уникальные православные храмы ... Многое удалось сделать, еще больше предстоит, чтобы превратить Енисейск в настоящий центр туризма и паломничества", - сказал со сцены губернатор Краснояркого края Александр Усс.

Золотая лихорадка по-сибирски

Своего расцвета Енисейск достиг в XIX веке во времена золотой лихорадки, когда люди разного статуса и сословия уходили в тайгу, искали и находили на многочисленных реках бассейна Енисея золотые россыпи. Енисейск стал базой добычи драгоценного металла, здесь создавались и исчезали состояния. Золотой поток сказался на облике города: строились купеческие дома, храмы, общественные здания - в настоящее время это памятники сибирского каменного зодчества. Говорят, что ни один особняк не был похож на другой.

"Золотопромышленники средств не жалели, люди богатые были. Бывало лошадей купали в шаманском, когда кураж находил", - рассказала экскурсовод Елена Погорельская.

Актеры Енисейского народного театра вышли на улицы в нарядах гимназисток и благородных дам XIX столетия, подсобных рабочих и купцов. Разыгрывали сценки во время которых зрителей, приглашали, в частности, "помыть золото" с помощью воды и лотка.

"Мы хотим показать зрителям, что несмотря на разговоры о том, что Енисейск - небольшой город, у него богатое и интересное прошлое", - рассказала ТАСС одна из актрис.

В пятерке лидеров

Большое количество посетителей собрались на ярмарке "Енисейск ремесленный", где были представлены изделия местных мастеров, а все желающие могли на мастер-классах прикоснуться к тайнам ремесленного мастерства. Не меньшее количество гостей было в краеведческом музее и на выставке, связанной с православием на Енисее. Повышенный интерес вызвала выставка археологических находок - масштабные раскопки города, бывшего ранее "белым пятном" для археологической науки, начались в рамках подготовки к юбилею.

"Выставка посвящена XVII-XVIII векам, времени существования Енисейского острога. В ней представлены различные стороны жизни города: от устройства усадеб до того, как выглядел служивый человек и его одежда. Представлены находки, в частности, с воеводского двора, предметы местных промыслов, экспортные товары того времени", - рассказал ТАСС один из руководителей Енисейской археологической экспедиции Леонид Галухин.

За несколько лет раскопок сделано немало открытий, ученые нашли остатки стен острога, мостовой, огромное количество артефактов.

"Больше нигде в Сибири нет раскопок такого масштаба. Их площадь составила более 25 тыс. кв. м. Наверное [Енисейск] входит в первую пятерку городов в стране по степени их изученности. Материала огромное количество", - подчеркнул Галухин.

Об Енисейске

Енисейск был основан в 1619 году, в XVII веке он был административным и экономическим центром Восточной Сибири, через город проходили основные торговые пути, маршруты экспедиций первопроходцев. Город входит в список из 41 исторического поселения России. Енисейск - единственный населенный пункт Красноярского края, сохранивший планировку и основной фонд исторической застройки рубежа XIX и XX веков. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о широкомасштабном праздновании 400-летия основания города.