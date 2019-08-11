ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 31 тыс. га, и, по данным на утро воскресенья, составляет свыше 700 тыс. га, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Утром в субботу пожары действовали на площади 670,3 тыс. га.

"Локализованным к утру 11 августа зарегистрирован 21 пожар общей площадью 16 тыс. 251 га. Локализован пожар в Бодайбинском районе на землях "Витимского заповедника", его площадь составляет 2 тыс. 538 га. Действующими [нелокализованными] остаются 62 пожара общей площадью 102 тыс. 701 га. В зоне контроля закрыто 59 пожаров на площади 579 тыс. 955 га", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая площадь пожаров составляет 701,4 тыс. га. Очаги, которые находятся в зоне контроля, действуют в труднодоступной местности.

Ситуация с пожарами

Как сообщил на пресс-конференции в воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко, в тушении пожаров задействованы почти 1,5 тыс. человек.

"Силы, которые должны были быть собраны арендаторами лесов, по всем районам собраны, нам помогали на прошлой неделе силы Минобороны и МЧС. Основные задачи нам удается решать - мы нигде не допустили перехода огня на населенные пункты, на объекты высокой опасности, где добываются и перерабатываются углеводороды, где проходят трубопроводы. Всю неделю работал самолет Ил-76, который совершил большое количество вылетов. Этот самолет везет 42 тонны воды сразу и обрабатывает кромку пожара", - сказал Левченко.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, в зоне задымления из-за лесных пожаров сейчас находятся 74 населенных пункта. В городе Киренске в субботу фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе: диоксида серы - в 1,04 раза, оксида углерода - в 1,2 раза, диоксида азота - в 1,1 раза. В городе Усть-Куте были превышены ПДК оксида углерода в 1,2 раза.

Как отметил Левченко, в течение месяца на севере региона, где действуют пожары, сохраняется самый высокий - пятый - класс пожарной опасности из-за отсутствия осадков. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник там ожидаются сильные дожди.