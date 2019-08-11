Прямое движение поездов возобновили под Ачинском

АЧИНСК /Красноярский край/, 11 августа. /ТАСС/. Движение поездов по участку железной дороги Ачинск 2 - Назарово, которое было приостановлено из-за взрывов на военном складе под Ачинском, восстановили, сообщил в воскресенье ТАСС руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.

"Все восстановлено, ЛЭП [контактная линия], железная дорога. Поезда пустили напрямую", - сказал он.

Ранее из-за взрывов на военных складах несколько поездов запускали в объезд.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тыс. человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании. Всего при взрывах пострадал 31 человек, 1 человек погиб.