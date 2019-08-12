Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 68,5 тыс. га

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров за сутки в Иркутской области увеличилась на 68,5 тыс. га. По данным на утро понедельника, она составляет почти 770 тыс. га, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Утром в воскресенье площадь пожаров составляла 701,4 тыс. га.

"В локализованном состоянии на утро 12 августа зарегистрировано 19 пожаров общей площадью 16965 га <…> Действующими (нелокализованными - прим. ТАСС) остаются 57 пожаров на площади 107323 га <…> Три пожара действуют на землях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Качугском районе, два - на землях Витимского заповедника в Бодайбинском районе. Общая площадь очагов составляет 3252 га <…> В зоне контроля закрыто 59 пожаров общей площадью 642328 га", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожаров составляет 769,9 тыс. га. Очаги, которые находятся в зоне контроля, действуют в труднодоступной местности. За сутки в регионе ликвидировали 11 пожаров на площади 2445 га.

В субботу губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил журналистам, что в тушении пожаров задействованы почти 1,5 тыс. человек. Он отметил, что в течение месяца на севере региона, где действуют пожары, сохраняется пятый (самый высокий) класс пожарной опасности из-за отсутствия осадков. На понедельник Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует на севере области сильные дожди.