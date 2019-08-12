В Новосибирске возбуждено дело о незаконной постановке на учет более 1 тыс. мигрантов

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет (ст. 322.3 УК РФ) более 1 тыс. иностранных граждан возбуждено в Новосибирске. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

"В ходе проверочных мероприятий сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской установлен директор общества с ограниченной ответственностью, который предоставлял в государственные учреждения, занимающиеся миграционным учетом, недостоверные сведения о прибывших на территорию Российской Федерации иностранных гражданах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о 32-летнем мужчине, который арендовал трехэтажный частный дом площадью 150 квадратных метров в садовом обществе Ленинского района Новосибирска с целью предоставления жилых помещений для иностранных граждан.

"На момент проверки на миграционном учете по данному адресу состояло более тысячи иностранных граждан, в ходе выезда на место сотрудниками полиции установлено, что дом оборудован всего 16 комнатами и 92 спальными местами. <…> У полицейских имеются сведения, что за каждого поставленного на учет гражданина из ближнего зарубежья фигурант получал денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.