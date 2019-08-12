Военный самолет Ан-26 вылетел из Красноярска для мониторинга пожарной обстановки в Сибири

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ан-26 вылетел из аэропорта Красноярска для мониторинга ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникации Минобороны РФ.

"Самолет Ан-26 вылетел из Красноярска на разведку пожарной ситуации в Красноярском крае и Иркутской области. На его борту находятся представители Минобороны РФ, МЧС РФ и "Авиалесоохраны", - сказали в департаменте.

В пресс-службе военного ведомства добавили, что самолет будет двигаться по маршруту Красноярск - село Богучаны (Красноярский край) - Братск (Иркутская область, где сядет на дозаправку) - Усть-Кут (Иркутская область) - Красноярск.

Режим ЧС из-за крупных пожаров действует на всей территории Иркутской области и Красноярского края. В Красноярском крае и Иркутской области сформирована авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами для тушения пожаров.