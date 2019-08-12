Студенты из Новосибирска разработали автономную систему сбора данных по экомониторингу

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Новосибирские разработчики создали автономную систему сбора данных с датчиков экологического мониторинга, которая отличается от применяемых систем тем, что не требует ручного сбора информации с приборов, а также способна отслеживать точное местоположение датчиков и время показаний, кроме того, систему можно применять в энергетике и других отраслях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

"Сейчас разработчики подходят к этапу по испытанию системы в полевых условиях, эта система создана для Кузбасса. От существующих разработок она отличается тем, что является беспроводной и автономной. Сейчас есть устройства, которые собирают данные с датчиков, но человек вручную должен подходить к каждому устройству, собирать карты памяти с приборов, то есть непосредственно объезжать их, что достаточно долго и дорого", - рассказал ТАСС пресс-секретарь Новосибирского государственного технического университета Юрий Лобанов.

Один из разработчиков, студент факультета мехатроники и автоматизации НГТУ Георгий Зорин, уточнил, что заказчиком системы выступает Кемеровский филиал Института вычислительных технологий СО РАН. По словам Зорина, применение такой системы особенно актуально для угольного Кузбасса, поскольку система позволяет установить датчики, фиксирующие уровень загрязнения окружающей среды в труднодоступных местах и на достаточном удалении друг от друга.

"Мы сейчас добавляем функцию GPS, что позволит фиксировать месторасположение и точное время сбора данных, что важно для точности показаний. В перспективе мы, возможно, разработаем собственный сервер, чтобы можно было на карте найти датчик, кликнуть по нему, и посмотреть, какие параметры в данный момент есть", - отметил Георгий Зорин.

Он уточнил, что применение системы возможно не только в экомониторинге, а также в энергетике, строительстве и других отраслях, где есть потребность снимать данные с датчиков. Система имеет перспективу работы в условиях сильных магнитных полей: снятие параметров с ЛЭП и подстанций, в том числе такие параметры, как напряжение, температура, вибрации, наклон, что поможет предотвратить аварийные ситуации и вовремя провести техническое обслуживание.