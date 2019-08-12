Омские ветеринары выясняют причину массовой гибели чаек на Иртыше

На видео, опубликованном в местной группе соцсети "ВКонтакте", видно, что на берегу Иртыша лежат погибшие чайки, несколько птиц, нахохлившись, сидят на кромке воды. Автор видео подходит к одной из птиц и пытается ее потрогать, на что чайка почти не реагирует.

ОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты Главного управления ветеринарии Омской области в понедельник отправились в садоводческое товарищество под Омском, чтобы установить причину массовой гибели чаек, о которой сообщили жители региона в соцсетях.

"С утра специалисты уже выехали, обследуют побережье на предмет обнаружения трупов [чаек]. Если это будет подтверждено, то материал поступит в лабораторию и мы оповестим о результатах", - сказал журналистам начальник ветеринарного управления Владимир Плащенко.

По слова доктора биологических наук, орнитолога, председателя омской общественной организации "Экологическая вахта Сибири", профессора Омского госуниверситета Сергея Соловьева, такие симптомы могут указывать на птичий грипп. "При нем происходит сильная интоксикация организма, птицы слабеют и потом умирают", - сказал ТАСС эксперт.

Плащенко уточнил агентству, что ветеринары совместно с представителями регионального Минприроды объедут побережье Иртыша в Омском районе, включая территорию садоводческого товарищества, где было сделано видео. "У птиц много заболеваний, если это карантинная болезнь, такая как грипп птиц, орнитоз, то будем накладывать ограничительные мероприятия", - отметил он.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.