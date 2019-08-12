Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Две легковые машины и грузовик столкнулись в Кузбассе, в результате аварии травмы получили четыре человека, в том числе 5-летняя девочка. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального МВД.

"По предварительным данным, водитель Lada Largus, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Elantra, в результате чего совершил с ним столкновение, а затем наехал на стоящий грузовик "ГАЗель". В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пассажир Lada и 3 пассажира иномарки, в том числе 5-летняя девочка", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в воскресенье в Новокузнецке. По факту происшествия полиция проводит проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.