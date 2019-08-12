Пострадавших от взрывов жителей Ачинского района выпишут из больницы до 19 августа

МАЛИНОВКА /Красноярский край/, 12 августа. /ТАСС/. Жителей Ачинского района, госпитализированных после на военном складе, выпишут из больницы до 19 августа, сообщил журналистам в понедельник заместитель главного врача по хирургии Ачинской межрайонной больницы Шухрат Тонготоров.

"Все пациенты чувствуют себя стабильно. Надеюсь, на этой неделе будем выписывать", - сказал Тонготоров.

Он напомнил, что в результате повторных взрывов на складе пострадали 18 человек, шестеро из которых госпитализированы - трое гражданских лиц, один военнослужащих и два полицейских. Местные жители находятся в отделении травматологии в стабильном состоянии, одному из них требуется операция в связи с отрывом бицепса. Военнослужащий переведен в военный госпиталь под Красноярском, полицейских с помощью авиации транспортировали в краевую клиническую больницу.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек.

Повторные взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании.