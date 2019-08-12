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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Источник: социальные объекты и жилые дома в Каменке планируют восстановить к 1 сентября

Собеседник агентства уточнил, что эти планы не касаются инфраструктуры самого арсенала, где произошли взрывы

ТАСС, 12 августа. Социальные объекты и жилые дома в пострадавшей от взрывов на военном складе Каменке Красноярского края планируется восстановить к 1 сентября, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Социальные объекты и жилые дома в Каменке планируется восстановить к 1 сентября", - сказал собеседник агентства, уточнив, что эти планы не касаются инфраструктуры самого арсенала.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек.

Повторные взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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