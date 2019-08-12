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В Красноярске на площади 1 тыс. кв. метров горит склад

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет
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© Андрей Мармышев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Склад загорелся на улице Шахтеров в Красноярске, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Площадь пожара в четырехэтажном здании составляет 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Площадь пожара - 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, это склад с административными помещениями. Предварительно, пострадавших нет. Находится здание на территории рынка", - сообщили в МЧС. В тушении задействованы 27 человек и восемь единиц техники.

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