В Красноярске на площади 1 тыс. кв. метров горит склад

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Склад загорелся на улице Шахтеров в Красноярске, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Площадь пожара в четырехэтажном здании составляет 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Площадь пожара - 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, это склад с административными помещениями. Предварительно, пострадавших нет. Находится здание на территории рынка", - сообщили в МЧС. В тушении задействованы 27 человек и восемь единиц техники.