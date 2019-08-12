Подержанные трамваи из Москвы начали работать на загруженном маршруте в Новосибирске

ТАСС, 12 августа. Подержанные трамваи, безвозмездно переданные мэрией Москвы городскому хозяйству Новосибирска, начали выходить на один из самых загруженных маршрутов. Всего город получит 20 подержанных московских трамваев, которые должны сменить еще более старые вагоны, сообщили ТАСС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

"Приобретение новых вагонов снижает эксплуатационные затраты и не требует специальной переподготовки водительского и ремонтного персонала. Вагоны были сняты с эксплуатации в Москве в связи с обновлением парка", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Мэрия Новосибирска получила новые вагоны безвозмездно, новосибирский "Горэлектротранспорт" затратил только 7,7 млн рублей на их доставку из Москвы. На данный момент работать начали восемь трамваев, выпущенных в 2000-2005 годах.

Трамваи будут работать на маршруте № 13 "Гусинобродское шоссе - улица Писарева", соединяющем с центром города отдаленный густонаселенный район, до которого власти Новосибирска в перспективе планируют продлить линию метро.

Новосибирский трамвайный парк, по данным сайта мэрии города, включает 95 трамвайных вагонов. В городе действуют 11 маршрутов трамвая, которые обслуживаются двумя депо. Значительную часть парка составляют устаревшие вагоны КТМ-5М3, выпускавшиеся в конце 1980-х - начале 1990-х годов.

В 2016 году Новосибирск приобретал 10 трамвайных вагонов модели 71-608КМ, выведенных из эксплуатации в Москве. Эти вагоны работают в левобережной части города.