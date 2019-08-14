Образцы домов для пострадавших от паводка в Тулуне построят к 1 сентября

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Подрядчик построит к 1 сентября в пострадавшем от паводка Тулуне два быстровозводимых индивидуальных жилых дома в качестве наглядных образцов, чтобы местные жители могли ознакомиться с таким вариантом жилья. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Первые два дома на 54 кв. м и 72 кв. м в микрорайоне Березовый построят к 1 сентября. Они будут наглядными образцами, чтобы люди смогли посмотреть, подходят они им или нет", - цитируют в сообщении губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В микрорайоне Угольщиков, где построят малоэтажные многоквартирные дома, подрядчик готовит участок под закладку фундамента.

Как сообщалось, для пострадавших от паводка жителей Тулуна в микрорайоне Угольщиков построят дома на 516 квартир, в Березовом - поселок из 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов. Первые объекты будут готовы к концу 2019 года. В обоих микрорайонах возведут по школе - каждая на 1275 учеников.

Город Тулун сильнее всего пострадал от наводнения в Иркутской области, там было подтоплено более 3 тыс. домов. Паводки в регионе начались в конце июня, погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. В первую волну паводка в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.