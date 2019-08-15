Площадь пожаров в лесах Иркутской области за сутки сократилась на 92 тыс. га

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров на землях лесного фонда в Иркутской области за сутки сократилась на 92 тыс. га, до 673,2 тыс. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Локализованными на утро 16 августа зарегистрированы 12 очагов общей площадью 18462 га. <...> Действуют (не локализованы - прим. ТАСС) 27 пожаров на общей площади 74167 га", - говорится в сообщении. В так называемой зоне контроля зафиксированы еще 64 очага, общая площадь которых составляет почти 580,62 тыс. га.

На землях заповедника "Витимский" в Бодайбинском районе горят 3,5 тыс. га леса.