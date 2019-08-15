В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве новорожденной дочери

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Жителя Красноярска задержали по подозрению в убийстве новорожденной дочери, тело ребенка было обнаружено под окнами дома. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в четверг утром поступило сообщение об обнаружении на асфальтовой дорожке под окнами общежития, расположенного в Ленинском районе краевого центра, тела четырехмесячной девочки с признаками падения с высоты.

"В Красноярске отец задержан по подозрению в убийстве новорожденной дочери <...>. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщает СК.

Задержанного - 44-летнего мужчину - проверяют на причастность к преступлению. Предположительно, в момент преступления он находился в состоянии опьянения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, допрашивают свидетелей, проводятся экспертизы.