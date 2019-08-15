В Томской области восстановлено авиасообщение с городом Кедровый, прерванное 13 лет назад

ТОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "СиЛА" открыла прямой рейс из областного центра в томский город Кедровый, который не имеет постоянного сухопутного сообщения с дорожной сетью страны, сообщается в четверг на сайте правительства Томской области. Самолеты в этот город не летали с 2006 года, когда пожар уничтожил местный аэропорт.

"Авиакомпания "СиЛА" будет выполнять авиарейсы два раза в неделю на 17-местном Ан-28 по цене 2 тысячи рублей уже с сентября. <…> Губернатор [Сергей Жвачкин] поручил предусмотреть в областном бюджете до конца года 8 млн рублей для субсидирования авиарейса, а также изыскать 9,3 млн рублей для ограждения взлетно-посадочной полосы Кедрового. Возрождение авиарейса сделает более доступной транспортную связь Кедрового с областным центром", - говорится в сообщении.

Для запуска рейса в городе была восстановлена взлетно-посадочная площадка, которую не эксплуатировали после пожара, уничтожившего в 2006 году кедровский аэропорт.

Город Кедровый в 480 км от Томска является центром Пудинского нефтегазодобывающего района. Попасть в населенный пункт можно по дороге, которая не пригодна к эксплуатации в межсезонье, или по воздуху. После 2006 года для авиасообщения с городом использовались только вертолеты.